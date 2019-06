Boeingu tarned kukkusid üle kahe korra

Boeingu 737 MAX lennuki kokkupanek Rentonis Washingtoni osariigis asuvas tehases. Foto: Scanpix/REUTERS/Jason Redmond

USA lennukitootja Boeing teatas teisipäeval, et tarnis maikuus 56% vähem lennukeid, võrreldes eelmise aasta sama ajaga, kuna firma populaarne lennukimudel 737 MAX on jätkuvalt lennukeelu all, vahendab Reuters.

Boeing tarnis mais 30 lennukit, võrreldes 68 lennukiga eelmise aasta mais. Käesoleva aasta esimese viie kuu tellimused eelmise aasta sama ajaga võrreldes vähenenud 125 lennuki võrra.