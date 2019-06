LHV kasv ei rauge

Mai tähendas LHV Groupi jaoks järjekordset kasvu, lisandus nii uusi kliente, hoiuseid kui ka puhaskasumit.

LHV kontor Tallinna kesklinnas Foto: Postimees/Scanpix, Mihkel Maripuu

AS LHV Groupi puhaskasum oli maikuus 2,7 miljonit eurot. AS LHV Pank teenis sellest 2 ja AS LHV Varahaldus 0,7 miljonit eurot.