Põhjus, mis muudab USA ja Suurbritannia aktsiad atraktiivseks

Viimastel aastatel on ennekõike USA, aga ka Suurbritannia aktsiaturul puhunud pärituul ühest üpris huvitavast suunast. Nimelt saab öelda, et nende kahe riigi aktsiaturud on justkui kokkutõmbumise faasis.

New Yorgi börs Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA, SIPA

See tähendab, et ühinemis- ja ülevõtutehingute ning oma aktsiate tagasiostu summa ületab avalike aktsiapakkumiste mahtu. Esmapilgul võib tunduda, et selline kokkutõmbumine ei saa ju ometi hea olla, kuid tegelikult on tegu aktsiainvestori jaoks soodsa olukorraga.