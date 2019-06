Aasia turge tabas langustrend

Aktsiainvestor Malaisias näeb, kuidas geopoliitilised pinged tekitavad mitmel turul langustrendi. Foto: Reuters/Scanpix

Suuremad Aasia turud on täna peamiselt langustrendis, sest geopoliitilised pinged on seoses Hormuzi väinas toimunud tankerite ründamisega kasvanud, vahendab MarketWatch.

USA kaitseminister Mike Pompeo süüdistas rünnakutes Iraani, viimane lükkas süüdistused tagasi. Neljapäeva õhul teatas USA valitsus, et nende andmetel eemaldas Iraani sõjavägi tankerist lõhkemata miini. See võib tähendada, et Iraan püüdis tõendeid oma seotusest peita.