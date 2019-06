Tankerid seavad end pärituulde

Tankeritel plahvatavad lõhkekehad ja lõõmavad tulekahjud, kuid tankerifirmade aktsiad börsidel vaat et ei võpatagi.

Tankerifirmade aktsiad börsil ei võpata. Foto: Reuters/Scanpix

Ka OPECi mängud naftakvoodiga – suurendame, vähendame, ei tea isegi, mida järgmiseks teeme – ei paista tankeriäri enam mõjutavat. Aasta alguse aruanded on lootustandvad ja näitavad, et tankerilaevastikud on jõudnud lõpuks viimase kahe aasta keerulistest vetest välja avamerele, kus ootab ees tasane lainetus ja lahe pärituul.