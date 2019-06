Facebook tahab oma krüptorahast teha konkurendi dollarile

Facebook avaldas oma väärtpaberitega tagatud krüptomündi plaanid.

Facebooki logo. Foto: Reuters/Scanpix

Libra-nimeline münt saab Bloombergi andmetel olema tagatud riigivõlakirjadega, väärtpaberitega ning päris valuutadega. Sellega püüab Facebook ära hoida mündi hinna suurt kõikumist. Eelkõige on see plaanitud olema mugav viis, kuidas Facebooki suhtluskanalite kliendid saaksid raha vahetada. See ei tähenda, et temaga üldse kaubelda ei saa – saab, kuid veel ei tea, kus. Veel on Facebookil aega mõelda, sest enne uut aastat krüptovaluuta välja ei tule. Facebook on oma krüptoraha ka hoolega valitsuste juures lobistamas käinud, ka Euroopa Liidus.