Finantsiline sõltumatus läbi sihikindluse

Marko Oolo esialgne portfelli eesmärk oli 64 000 eurot. Foto: Raul Mee

Aktiivne ettevõtja ja investor Marko Oolo on jaganud enda elu viite valdkonda ning hoiab seatud sihtidel kvartaalselt pilku peal.

Edu pole jäänud tulemata. Kuigi tegutsetud on kuus aastat, on algne eesmärk – 64 000 euro suurune portfell – mitu korda täidetud.