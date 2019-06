Wall Streeti kogemusega pankur: usun Danskesse edasi

Kaido Veske ootab Danske taastumist. Foto: Andras Kralla

Danske aktsiat pärast rahapesuskandaali ostnud Kaido Veske rääkis Äripäevale, et on endiselt panga aktsionär ja ootab kannatlikult teesi realiseerumist.

„Dansket ma hoian ja Danske tees ei olnud kunagi lihtne pangandustees,“ rääkis Veske Äripäeva raadio hommikuprogrammis. „Danske aktsia investeerimistees oli pigem see, et aktsia oli ülemüüdud. Praegu see tees ei ole ennast veel õigustanud, aga praegu pole ka kõik täpselt veel paigas, kas ja kui palju panka karistatakse.“