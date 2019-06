Justiitsministeerium: vahekohtu otsus säästis tallinlaste rahakotist kümneid miljoneid

Justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep. Foto: Raul Mee

„Vahekohtu otsus on meile ootuspärane. See tähendab, et Eesti riigi jaoks on pikk saaga lõppenud ning tänu sellele, et konkurentsiamet Tallinna Vee kõrgendatud hinda heaks ei kiitnud, on tarbijad säästnud väga suure summa,“ ütles justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep.

Tallinna veetarbijad on vahekohtu lahendiga säästnud vähemalt 67,5 miljonit eurot, märgib justiitsministeerium pressiteates.