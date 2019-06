Analüütiku optimism pani Nvidia ja AMD aktsiad tõusma

Nvidia aktsia on tänavu tõusnud 22 protsenti. Foto: EPA

Advanced Micro Devices on korraldamas kiibiturul “suuri muutusi” ning see on üks põhjustest, miks tasub praegu seda aktsiat osta, ütles üks analüütik.

Investeerimisfirma Wedbush Securitiesi analüütik Matthew Bryson hakkas täna katma nii AMD kui ka Nvidia aktsiaid. Ta andis mõlemale kohe ostusoovituse, mis aitas mõlemal aktsial täna ka kallineda.

Brysoni arvates suudab AMD oma turuosa personaalarvuti- ja serverikiipide turul järgnevatel aastatel kasvatada ning seda tehakse Inteli arvelt. Intelile on analüütik andnud ka müügisoovituse.

Nvidia puhul meeldib Brysonile hiljutine Mellanoxi ost, millel on tema sõnul suur potentsiaal ülikiirete võrkude rajamisel.

Brysoni Nvidia aktsia hinnasiht on 184 dollarit ning AMD oma 35 dollarit. Nvidia on tänavu kallinenud 22 protsenti, AMD on hüpanud 66 protsenti. Täna on mõlemad aktsiad tõusnud 2,6 protsenti.