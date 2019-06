Huawei töötajad teevad Hiina sõjaväe jaoks uurimistööd

Mitmed Huawei töötajad on teinud koostööd Hiina relvajõududega seotud uurimisprojektides, mis viitab tihedamatele sidemetele Huawei ja Hiina sõjaväe vahel, kui eelnevalt arvati, kirjutab Bloomberg.

Tehnoloogiaettevõtted ja sõjaväeorganisatsioonid on aastakümneid teinud koostööd kogu maailmas, tekitades palju tehnoloogiaid, sealhulgas kaasaegne internet. Hiinas on avaliku ja erasektori suhe eriti tihedalt seotud igas majandusharus. Foto: AFP / Scanpix

Viimase kümne aasta jooksul on Huawei töötajad koostöös sõjaväega osalenud vähemalt kümnes uurimistöös, mis keskendusid tehisintellektile, raadiosidele ja muudele valdkondadele. Näiteks koguti ja klassifitseeriti emotsioone online-videote kommentaaridest, samuti uuriti viise, kuidas analüüsida satelliidipilte ja geograafilisi koordinaate. Need on vaid mõned teadaolevad uuringud, kus Hiina suurima tehnoloogiaettevõtte töötajad aitasid kaasa võimalike sõjaliste ja julgeolekurakenduste loomisele.