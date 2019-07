Boris Johnson on peamine kandidaat asendamaks Theresa Mayd Suurbritannia peaministritoolil. Foto: Scanpix/REUTERS/Toby Melville

Boris Johnson: „Peame leidma viisi internetihiiglaste maksustamiseks“

Suurbritannia peamine peaministrikandidaat Boris Johnson ütles neljapäeval, et valitsus peab leidma viisi, kuidas maksustada globaalsete internetihiiglaste tulusid, vahendab Reuters.

„Minu arvates on sügavalt ebaõiglane, et peatänava ärid tasuvad makse, nii et veri ninast väljas, kui samal ajal internetihiiglased, FANGid – Facebook, Amazon, Netflix ja Google, ei maksa sisuliselt midagi,“ ütles Johnson Põhja-Inglismaal Yorkis toimunud valimisüritusel.