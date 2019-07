Apple aktsia väljavaadet alandati

Apple'i poe avamise ettevalmistmine Hangzhous Hiinas 2015. aastal. Foto: Scanpix/REUTERS/Chance Chan

Rosenblatt Securities kärpis Apple’i aktsia soovituse „neutraalse“ pealt „müü“ peale, kuna ootab, et firma tulemused järgmisel 6-12 kuul halvenevad, vahendab Reuters.

Rosenblatt Securities’i analüütik Jun Zhang rääkis CNBC-le, et nad ootavad, et iPhone’ide tarned langevad aasta teises pooles 10% võrra ning nad ei näe, et Apple’i telefonide keskmine müügihind tõuseks. Samuti nähakse, et peamiste komponentide hinnad on jõudnud juba oma madalaimale tasemele ning nüüd on oodata sisendhindade stabiliseerumist. Seega ei ole teisel poolaastal oodata sisendhindade langusest tulenevat positiivset mõju, nagu oli näha eelmise aasta teises pooles.