Aktsiamaaklerid töötavad New Yorgi aktsiabörsil 10. juulil 2019. aastal. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP

Börs: USA turul uued rekordid

Neljapäeval ületas USA Dow Jonesi aktsiaindeks esimest korda 27 000 punkti piiri ning uuel tipptasemel sulgus ka S&P 500 indeks, vahendab Reuters.

Olulisteks tõusjateks olid tervishoiuteenuste kindlustajad, mis said tuge Trumpi valitsuse otsusest loobuda plaanist ravimite vahendajate tulusid kärpida. Nüüd arvavad turuosalised, et ravimite hindade vähendamise jaoks minnakse otse ravimifirmade juurde. Kõrvale heidetud ettepanek nägi ette, et tervisehoiuteenuste kindlustajad peavad miljardid dollarid, mis nad saavad ravimite müügi pealt ravimifirmadelt, edasi kandma riikliku Medicare’i patsientidele.