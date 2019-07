Edulugu – viie aastaga finantsvabadusse, kuid millise portfelliga?

Investor Taavi Ilves ütleb, väldib börsi üksikaktsiaid, sest on nendega siiani põlenud. Foto: Raul Mee

Taavi Ilves on investor, kes jõudis finantsvabaduse lävele viie aastaga, talle on edu toonud kulude kontrollimine, õige mõtteviis ning portfellis riskide maandamine.

Ilves alustas nullist ning on tänaseks kasvatanud oma portfelli 230 000 euroni, tema keskmine tootlus aastas on 18 protsenti.