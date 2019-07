Hiina 27 aasta nõrgimate näitajate peale hakkas börs hoopis tõusma

Täna hommikul olid Aasia börsid valdavalt tõusuteel, kuigi Hiina näitas 27 aasta nõrgimat majanduskasvu. Investorid leidsid põhjuse optimismiks.

Hiina kitarrivalmistaja: juunis nähti märke Hiina majanduse taastumisest, seepärast ei heidutanud 27 aasta madalaim majanduskasv ka börse, kirjutab Bloomberg Foto: AFP/sCANPIX

Aasia Dow ja Hongkongi börs tõusid hommikul 0,1%, Nikkei indeks 0,2% ning Shanghai börs 0,4%. Seda hoolimata Hiina teise kvartali majanduskasvu näitajast, mis oli 6,2% 27 aasta madalaim. Investorid leidsid aga põhjuse rõõmustamiseks: nimelt näitasid numbrid, et juunis hakkasid näidud taas paranema ning investorid tõlgendasid seda nõnda, et nüüd on „põhi“ käes ning uuel poolaastal on oodata, et Hiina valitsuse programm hakkab mõju avaldama. Hiina valitsuse majanduskasvu elavdamise programm sisaldab nii maksukärpeid kui ka otsest rahalist stiimulit, vahendab Bloomberg. Reuters kirjutab aga, et Hiina võib nõrkade näitude peale veel rohkemate stiimulitega välja tulla.