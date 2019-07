USA firmad võivad Huaweiga hakata uusi müügitehinguid tegema tõenäoliselt 2-4 nädala pärast

Huawei on olnud USA-Hiina kaubandussõja epitsentris. Foto: REUTERS/Rodrigo Garrido

USA valitsus võib lubada Huaweile komponente müüma hakata juba kahe kuni nelja nädala pärast, ütles anonüümseks jääda soovinud USA tippametnik Reutersile. Reutersi sõnul on see märgiks, et Donald Trumpi hiljutised väljaütlemised selle osas, et Hiina ettevõttele võidakse piiranguid vähendada, on kiirelt teoks saamas.

Huawei lisati maikuus USA kaubandusministeeriumi musta nimekirja, mis keelas Huaweile tarnida uusi USAs toodetuid kaupu ning pakutavaid teenuseid, juhul kui nad ei saa USA valitsusasutuse käest vajalikke litsentse, mida tõenäoliselt ei anta. Kuid juuni lõpus ütles president Trump pärast kohtumist Hiina presidendiga, et Ameerika firmad võiksid Huaweile oma tooteid ikkagi müüa. Viimastel päevadel on kaubandusminister Wilbur Ross öelnud, et tarnelubasid antakse, juhul kui sellel ei ole ohtu riiklikule julgeolekule.