LHV juht aktsia 20eurosest tulevikuhinnast: loodan ise ka

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu ütles kvartalitulemusi kommenteerides Äripäevale, et loodab ka ise näha kontserni aktsiat kunagi maksmas 20 eurot või rohkem.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu loodab näha LHV aktsiat tulevikus maksmas 20 eurot. Foto: Andras Kralla

Äripäeva küsimuse peale, kui realistlik on investor Toomase püstitatud eesmärk müüa oma LHV aktsiad kunagi 20 euro eest tükk, vastas Toomsalu, et hoiab ise samuti pöialt, et asjad nii läheksid. „Eks ma loodan seda ise ka, kuid hinna ennustamisega me börsiettevõttele kohaselt ei tegele,“ sõnas Toomsalu. „Võin kinnitada, et kõik meie 450 töötajat selle nimel vaeva näevad.“