Rootsi meedia: Swedbankil võimalik seos Süüria keemiarelvadega

Rootsi meedia andmetel Swedbankil seos ühe maailma mustema panga ning Süüria keemiarelvaprogrammiga. Uudise peale hakkas aktsia langema.

Swedbanki peakontor Rootsis Foto: Liis Treimann

Dagens Industri (DI) kirjutab, et möödunud aastal valminud siseraport näitas, et kui pank uuris oma klientide makseid FBME-nimelise pangaga, siis leiti maksed, mida võib seostada Süüria keemiarelvadega. DI kirjutab, et nende hinnangul on nende tehingute taga Swedbanki Leedu haru kliendid, kellest ühel või mitmel oli seos FBME pangaga. FMBE pank ongi see, keda Süüria keemiarelvade programmiga seostatud on.