Indeksifondide isa: ratsionaalne geenius või tavaline soolapuhuja?

Indeksiinvesteeringute puhul on tähtis hoida oma kulud väiksed ja kindlasti mitte maksta vahendajatele, nõustajatele ja fondijuhtidele, rõhutab esimese indeksifondi asutaja John C. Bogle oma värskelt eesti keeles ilmunud "Aruka investori taskuraamatus". Kust me aga teame, et Bogle polnud ise üks neist, kes soolapuhumise abil investorite tootlust oma taskusse püüdis korjata?

Indeksfondide isa John C. Bogle'it mälestati eelmisel aastal ka New Yorgi börsil. Foto: Reuters/Scanpix

"Aktsionäride tulu peab võrduma ettevõtte tuluga," rõhutab Bogle ja paneb investoritele südamele, et aktiivsetele fondijuhtidele pole mõtet oma varade haldamise eest maksta, sest enamus neist jäävad statistika põhjal pikas perspektiivis oma tootluselt indeksitele alla. Samuti on Bogle ülimalt kriitiline erinevate finantsnõustajate suhtes, kes "võimendavad investori kahjulikke emotsioone" ning suunavad neid tehingutele vaid teenustasude korjamise eesmärgil. Olgugi et paljudel juhtudel on õigem lihtsalt istuda ja mitte midagi teha.