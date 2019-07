Lollikindel viis, kuidas edestada ka parimat fondijuhti

Kas otsin tõesti nõela heinakuhjast, selle asemel et osta korraga terve kuhi ja teenida oma senine tootlus palju lihtsamal viisil?

Investor Toomas soovitab lollikindlat viisi, kuidas aktiivselt juhitud fondijuhte edestada. Foto: Äripäev

Just see küsimus hakkas mind painama hetkest, kui võtsin kätte maailma esimese indeksifondi Vanguardi asutaja John C. Bogle’i „Aruka investori taskuraamatu“, mille palusin eesti keelde tõlkida ja Äripäeval ka Eestis kirjastada.