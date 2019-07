Naftasektori suurtegija aktsia kallineb tänu oodatust paremale kasumile

Halliburtoni peakontor Houstonis Texases. Foto: Scanpix/REUTERS/Richard Carson

Naftafirmadele puurimisteenuseid pakkuv Halliburton teatas esmaspäeval teise kvartali majandustulemused, mis olid oodatust paremad, kuna naftatootmise puuraukude töö efektiivistamise üksus tegi oodatust parema tulemused, vahendab Reuters.

Texases Houstonis asuv Halliburton on Põhja-Ameerika juhtiv hüdraulilise frakkimisteenuse pakkuja, mis on Reutersi sõnul viimasel ajal pihta saanud seoses teenuse osutamiseks vajaliku tehnika ülepakkumisega, mis on teinud teenuse hindade tõstmise raskeks.