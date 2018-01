Naftalainel surfates hoia rahakotil silm peal

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Aastavahetuse naftahinnaralli tõi kaasa suure elevuse ka kildanaftasektorisse. Aktsia tõusupotentsiaali hindamiseks tuleb aga esiteks heita pilk mitte firma puurtornidele, vaid hoopis rahakotti.

Naftat eksportivate riikide organisatsiooni (OPEC) Saudi Araabia eestvõttel alustatud naftahinna sõda pidi kildanaftatootjad turult välja suruma. Kuid seda ei juhtunud.

Kildamehed osutusid üllatavalt vintskeks. Muidugi nõudis sõda neilt suurt lõivu. Mullu ja tunamullu läks pankrotti omajagu USA naftaliivadel askeldavaid firmasid. Ellu jäid need, kel võlgu vähem, kelle krediidi kvaliteet oli parem ja kes suutsid kulusid kärpida.

Küll aga sai sõjas selgeks, et kildanafta ammutamise tehnoloogia ehk frakkimine on tulnud, et jääda. Üksikud firmad võivad tulla ja minna, aga tehnoloogia ei kao ning odavneb aina. Praegu suudavad efektiivsemad ettevõtted toota naftaliivadel musta kulda omahinnaga alla 30 dollari barrel ning lõviosal on omahind alla 40 dollari barrel ehk teisisõnu enam kui kaks korda odavamalt kui viimase naftabuumi päevil.

Uus naftabarreli hinnalangus 40 dollari lähedale kildamehi seega enam jalust ei lööks, pigem niidaks see jalad lõplikult alt saudide kompanjonidel OPECist –Venezuelal, Nigeerial ja Mehhikol. Eriti hädas on just esimene, numbriliselt maailma suurimate tõestatud naftavarudega riik, mille sotsialistlik valitsus jagas riikliku naftafirma kasumi lihtsalt heldel käel laiali ning hädavajalikud investeeringud jäid tegemata. Aga see on omaette teema.