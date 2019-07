Euroopa Kohus otsustab täna meeldimisnupu saatuse

Kas veebilehe omanik on vastutav klientide andmete saatuse eest, kui lehele on lisatud Facebooki meeldimisnupp, otsustatakse täna Euroopa Kohtus.

Alus selliseks kohtuasjaks tuli Saksamaalt. Sealsed andmekaitsjad leidsid, et kui moefirma Peek&Cloppenburgi Fashion ID veebilehel rõivaid otsida, ei saa kindel olla, et Facebook kliendi sealset tegevust kohe jälgima ei hakka. Like-nupu lisamine veebilehele tähendab, et Facebookile saadetakse nii kliendi IP aadress kui ka brauseritunnus isegi siis, kui kasutaja pole Facebooki sisse loginud või tal polegi vastavat kasutajat.