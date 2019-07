Taimsel toorainel põhinevad vorstid ja burgerid on järjest suuremat populaarsust võitmas. Foto: Reuters/Mike Blake

Beyond Meatil korralik käibe kasv, aktsia kukub aktsiate lisapakkumise tõttu

Taimsete burgerite ja vorstide tootja Beyond Meat teatas esmaspäeval peale börsipäeva lõppu, et kuna nõudlus firma toodete järele kasvab, siis tõstetakse aasta käibeprognoosi. Kuid firma aktsia kukkus kuna plaanitakse teha aktsiate lisapakkumist.

Beyond Meati aktsia tulemuste teatavakstegemise järel esialgu tõusis, kuid hakkas langema, kui tuli teade, et firma plaanib müüki paisata 3,25 miljonit aktsiat, millest 3 miljonit tuleb müügiks olemasolevatelt aktsionäridelt ning 250 000 aktsiat emiteerib ettevõte lisaks, mille müügi eesmärgiks on rahastada tootmishoonete laiendamist.