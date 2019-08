Kas kogu raha hoidmine ühes ETFis on riskantne?

Just see on küsimus, mida minult nii koolitustel kui ka kirja teel üha sagedamini küsitakse. Põhimõtteliselt on sellele justkui üks ja ainus õige vastus, aga samas nagu ei ole ka.

Türgi ärimehed raha vahetamas. Foto: UMIT BEKTAS, Reuters/Scanpix

Panen kirja kolm küsimust, mis aitavad leida enda jaoks selle õige vastuse ja lahenduse.