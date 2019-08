Trump: septembrist lähevad ka ülejäänud Hiina kaubad tariifide alla

USA president Donald Trump. Foto: Reuters

USA president Donald Trump teatas, et Ühendriikide valitsus plaanib kehtestada 300 miljardi dollari väärtuses Hiina importkaupadele 10protsendilised tariifid. See pani aktsiaturud kiiresti langema.

“Kaubanduskõnelused lähevad edasi. 1. septembrist läheb täiendavalt 300 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupu tariifide alla. Me tahame Hiinaga positiivset dialoogi jätkata. Tunneme, et kahe riigi vahelise suhtluse tulevik on helge!” kirjutas Trump täna Twitteris.

Alles nädala alguses alustasid kaks suurriiki kaubanduskõnelusi uuesti. Turgude jaoks tuli uudis üllatusena ning Dow Jonesi indeks kukkus täna 300 punkti võrra. Standard & Poor’s 500 kukkus 0,8 protsenti.

Kolmapäeval teatas USA valitsus, et kõnelused on “konstruktiivsed” ning hiinlased soovivad USA põllumajanduskaupade oste ka edaspidi suurendada.

Ei ole kindel, miks Trump kaubandussõja vaherahu rikkus. USA ja Hiina vaheline kaubandussõda on kestnud juba poolteist aastat, mais kehtestas Trump 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele 25protsendilised tariifid.