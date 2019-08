Kuidas luua igavesti kestvat väärtpaberiportfelli

Õiget hetke väärtpaberite ostmiseks ja müümiseks on peaaegu et võimatu tabada, kuid varaklasse oskuslikult kombineerides ja põhitõdesid teades on võimalik moodustada selline väärtpaberiportfell, mis on suurel määral immuunne finantsturgude ja majanduse kõikumise suhtes.

Aktsiaturgude turbulentsi vastu on võimalik oma raha kaitsta püsikestva portfelli meetodit kasutades. Foto: Reuters/Scanpix

Püsikestev portfell (permanent portfolio) on selline portfell, mis sisaldab endas võrdsetes osades aktsiaid, võlakirju, raha ning kulda ehk iga positsiooni osakaal peaks võrduma 25%ga. Võiks öelda, et püsikestev portfell on konstantse suhte strateegia üks variantidest. Konstantse suhte strateegia on selline, mille puhul hoitakse iga varaliigi väärtuse osakaal portfellis konstantsena, mis tasandab turu- ja muud riskid miinimumini.