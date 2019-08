Walmart on jätkuvalt tugevas positsioonis USA jaekaubandusturul. Pildil on Walmarti pood Mariettas Georgia osariigis USA-s. Foto: EPA/ERIK S. LESSER

Walmarti head tulemused vähendavad kartust tollipoliitika halva mõju pärast

USA jaekaubanduskett Walmart teatas tugevatest teise kvartali tulemustest ning tõstis käesoleva aasta kasumiprognoosi, mis aitas vähendada investorite kartust tarbijate nõudluse nõrgenemise osas seoses Hiina kaupade importtollidega.

Reuters toob välja, et Walmarti tulemustele aitasid kaasa inimesed, kes kulutasid rohkem firma poodides ning veebilehel oste tehes, mis viitab sellele, et USA tarbija olukord on hea.