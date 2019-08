Kas Eestis tuleb hakata hoiuste eest peale maksma?

Erakliente negatiivne hoiuseintress ei ähvarda, ütlesid Eesti pankade esindajad. Foto: LIIS TREIMANN

Põhjala pangad arutavad võimalust kanda negatiivsed intressimäärad üle klientide hoiustele. Eestis mõjutaks see esimesena ilmselt ärikliente.

"Mida negatiivsem on intress ja mida kauem selline keskkond kestab, seda suurem on tõenäosus, et suurtele äriklientidele rakendatakse negatiivset hoiuseintressi," kinnitas Luminori investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht Аnton Skvortsov.