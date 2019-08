Tehnilise analüüsi ekspert: ostke Swedi, müüge kulda ja Šiauliud

Swedbanki aktsial võib praegu olla hea ostukoht. Foto: Bloomberg

Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek ütles Äripäevale antud intervjuus, et praegu on hea aeg osta Swedbanki ja Tallinna Kaubamaja, ettevaatlik tasub olla aga Šiauliu panga ja kullaga.

Swedbanki aktsia on viimasel ajal rahapesuskandaalide tõttu tublisti langenud. Veek usub, et Swedbanki aktsial on tekkinud magus ostukoht.