Lerøy Seafoodi tulemused panid aktsia võimsalt langema

Käive kasvab, aga mis sest kasu on, kui kasum on surve all – investorid müüsid Norra kalakasvataja aktsia 7% odavamaks.

Lõhe Vene turul Foto: Korotayev Artyom, Scanpix

Norra kalakasvataja Lerøy Seafood teatas, et teises kvartalis tõusis käive 5 miljardilt Norra kroonilt 5,3 miljardile. Seevastu kahanes maksueelne kasum veerandi võrra, 1 miljardilt kroonilt 0,776 miljardile kroonile. Lerøy tõi põhjustena välja lõhe hinna 9% languse ning suuremad kulud. Ettevõte rõhutas, et firma on teinud investeeringuid, mis hakkavad püsivat tulu näitama alles tuleval aastal.