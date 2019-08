Taani finantsinspektsioon andis Danske asja politseisse

Danske Banki on viimastel aastatel ümbritsenud mitmed skandaalid. Foto: Mads Claus Rasmussen, Reuters/Scanpix

Taani finantsinpektsioon teatas täna, et on politseile esitanud teate selle kohta, et Danske Bank on klientidelt kasseerinud liiga palju raha, kirjutab Reuters. Samal põhjusel võttis pank juunis ettevõtte Taani üksuse juhi maha.

Finantsinspektsioon kirjeldas, et juunis alustasid nad uurimist, kas pank on piisavalt teavitanud kliente selle kohta, et nende Flexinvest Fri nimelisel investeerimistootel on kehv tootlus. Inspektsioon heitis ette ka seda, et pank jätkas toote müümist uutele klientidele 2017. aastal pärast tasude tõstmist.