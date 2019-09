Kuidas investor saab oma elu tuksi keerata

Katkist pistikut välja vahetada ei raatsi, kaks aastat tagasi surnud kassi narmendama kriibitud mööbel, tapeet ja uksepiit on vahetamata. Remonti ei tee, kuigi raha on selleks olemas, aga ainus mõte peas on hoopis see, kuhu investeerida järgmine kokkuhoitud sent.

Psühholoogiadoktor Eva Maria Kangro sõnul on investeerimissõltuvuse tunnus, nagu muu sõltuvuse puhulgi see, kui investeerimistegevus kui selline saab elus esikohale ja kõik muu selle tõttu kannatab. Foto: Andres Haabu

Lugesin suure hirmuga sellistest juhtumitest finantsvabadusse pürgijate foorumist. Kust tõmmata piir normaalse investeerimise vahel ja investeerimissõltuvuse vahel?