Pensionivahetuse TOP: kolm fondi teistest kaugelt üle

Suvises pensionifondide vahetuse voorus võidutsesid kolm teenusepakkujat, teised jäid neist kaugele maha. Enim kliente kaotas LHV pensionifond L.

Pensionärid Balti jaamas Foto: Raul_Mee, Raul Mee

Kokku kasutas võimalust vana II samba pensionifond seljataha jätta ja uuega alustada 22 581 inimest. Kokku esitati enam kui 25 000 vahetusavaldust. II samba pensionifondide saatus on küll nüüd, mil poliitikud lubavad juba järgmisel suvel fondist raha välja võtta, noateral, aga see ei tähenda, et vahepealsel ajal ei võiks oma raha kõige tulutoovamasse fondi kasvama panna. Septembrist hakkas kehtima uus pensioniseadus, mille järgi tohivad fondid vabamalt investeerida, fondid on hakanud oma tasusid langetama, nii et valikut on.