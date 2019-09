Kone, mille turuväärtus on 26 miljarit eurot, valmistub üle võtma Saksa Thyssenkruppi liftiäri, mille müügihind võib olla 17 miljardit eurot. Pildil Kone peakontor Soomes Espoos. Foto: EPA/KIMMO BRANDT

Soomlaste Kone valmistub Saksa liftitootja ostmiseks

Soome liftitootja Kone on palganud Saksa adookaadibüroo Hengeler Müller, et see nõustaks planeeritud ostupakkumist Thyssenkruppi liftidivisjoni osas ütlesid Reutersile kaks asjaga kokkupuutuvat isikut.