Apple avalikustas uued tooted ja TV programmi hinna

Apple'i juht Tim Cook avalikustamas firma uue voogedastusprogrammi hinda, mis tabas analüütikuid ootamatult, kuna on madalam, kui Netflixi või Disney sarnane toode. Foto: Josh Edelson / AFP

Apple avalikustas teisipäeval kolme kaameraga telefonid ning teatas, et voogedastuse televisiooniprogrammi tellimishinnaks on 5 dollarit kuus, mis on madalam hind, kui Disney’l või Netflixil.

Kauaoodatud Apple TV+ televisiooniprogramm alustab novembris ning on saadaval enam kui sajas riigis, vahendab Reuters.