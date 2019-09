EstateGuru eitab viivisesse sattunud laenu kaasuses huvide konflikti

EstateGuru ühisrahastusplatvormilt selgub, et veel eile hommikul viivises olnud laenu võtja on portaali enda töötaja, platvorm eitab huvide konflikti.

Ühisrahastusplatvormidest tekitab lisaks Crowdestate'ile investorites küsimusi ka EstateGuru. Foto: Olivier Le Moal

Jutt käib Juurdeveo 8 arendust puudutavast laenust, mille tarbeks laenati investoritelt 336 000 eurot ja mille intressimakse sattus 14päevasesse viivisesse. Investoritele saadetud teates on kirjas, et laenuvõtjale on edastatud automaatne e-mail, mis teavitab teda hilinenud maksest.