Teadmatusse jäetud investorid tekitasid Crowdestate’is müügipaanika

Eile selgus, et Crowdestate’i vahendusel investoritelt 700 000 eurot kaasanud Q-Haus Baltic on vahetanud nime, juhatuse liiget ning ettevõtte suhtes on algatatud pankrotimenetlus. Portaali investorid olid teadmatuses veel täna hommikul, püüdes investeeringust meeleheitlikult järelturul väljuda.

Loit Linnupõllu juhitava Crowdestate'i järelturule tõid Q-Hausi nime- ja omanikuvahetus ning nende suhtes algatatud pankrotimenetlus hulgaliselt müügiordereid. Foto: Eiko Kink

Esimene infokild pankrotimenetluse kohta jõudis investorini eile Harju maakohtust, kes avaldas oma teadaandes, et võlgnik Pessaraag OÜ suhtes on alustatud pankrotimenetlust. Hiljem selgus, et Pessaraag OÜ puhul on tegemist endise Q-Haus Baltic OÜga, kelle käes on 1146 Crowdestate’i investori raha. Lisaks oli vahetunud endise Q-Haus Balticu, praeguse Pessaraagi juhatuse liige – ettevõtte eesotsa on Crowdestate’ist raha kaasanud Reino Sootsi asemel asunud Hillar Talts, kes on Eestis seotud kümnete probleemsete firmadega.