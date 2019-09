Q-hausi uputanud riski ei osatud prospektis ette näha

Crowdestate’i platvormil investoritelt raha kaasanud ja pankrotimenetlusse sattunud Q-haus teatas, et ettevõtte muutis maksejõuetuks see, et peatöövõtja jättis arved tasumata. Sellist ohtu ei osatud ette näha.

„Ettevõtte majanduslik olukord on muutunud püsivalt selliseks, mis ei võimalda täita võlausaldajate nõudeid ning eeltoodust tulenevalt on ettevõte müüdud uutele omanikele ning ettevõtte senine juhatus vahetatud,“ seisab Crowdestate'i keskkonnas avaldatud teates.