Keskpangad võitlevad koos maailmamajanduse jahenemise vastu

Viimati, kui peamised keskpangad kõik korraga otsuseid tegid, oli see koordineeritud samm hoidmaks dekaaditagust finantskriisi muutumast ülemaailmseks kaoseks, kirjutab Reuters.

USA keskpank FED, Euroopa keskpank ja Jaapani keskpank kooskõlastavad omavahel järgmisi samme maailmamajanduse jahenemise peatamiseks. Uued meetmed selguvad järgmise kaheksa päeva jooksul. Foto: Reuters / Scanpix

Praegu toimuv üleilmne intressikärpimine püüab võidelda majanduse jahenemisega, kuid olukord on tekitanud sügava sisemise lõhe Euroopa keskpangas, Jaapani keskpangas ja USA föderaalreservis. Kuidas tulla toime ülemaailmse majanduse aeglustumisega ajal kui on vähe võimalusi intressimäärade alandamiseks kuid mõned poliitilised liidrid teevad otsuseid, mis on keskpankade jõupingutustega vastuolus.