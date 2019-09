Briti nael tõusis kahe kuu kõrgeimale tasemele

Suurbritannia alamkoja spiiker John Bercow lubas teha ükskõik mida, et takistada peaministril parlamendi tahte vastaselt leppeta Brexitiga edasi minna. Foto: PA Wire/Scanpix

Suurbritannia seaduseandjate vastasseis peaminister Boris Johnsoni avantüüridele on andnud avalikkusele ja valuutakauplejatele kindlust, et leppeta Brexit jääb ära, taastunud on sel toel ka Briti nael.

Reede hommikul tõusis Suurbritannia naela kurss USA dollari suhtes üle 1,24, ka euro suhtes kallines nael 0,2 protsendi võrra, 1,1169 eurole.