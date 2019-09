Kas spekuleerimisel on kohta pikaajalise investori portfellis?

Kas spekuleerida? Foto: Reuters/Scanpix

Olen pikalt olnud seda meelt, et sihipärase investeerimisega alustades on kohe mõistlik oma varad jaotada kolme gruppi: meelerahufond, investeerimisportfell ja kauplemisportfell. Kas tõesti on kauplemisel ja spekuleerimisel koht ka pikaajalise investori portfellis?

Spekulatiivse rahapaigutuse kategooriasse saab tehinguid liigitada õige mitmel moel. Näiteks juhul, kui räägime vaid aktsiainvesteeringutest, siis spekuleerimise alla saame liigitada aktsiate esmastel avalikel pakkumistel ehk IPOdel osalemise eesmärgiga need aktsiad esimesel kauplemispäeval kohe kõrgema hinnaga maha müüa.