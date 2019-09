Nordea finantsjuht lahkub pangast

Nordea finantsjuht Christopher Rees lahkub pangast järgmisel aastal, et minna tagasi Suurbritanniasse uusi võimalusi otsima, vahendab Reuters Nordea teadet.

Nordea teatel on järgmise finantsjuhi otsinguid juba alustatud. Rees jätkab ametis senikaua, kuni uus inimene on leitud ja temale on kohustused üle antud.