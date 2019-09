Miks kallines Nordea aktsia paari nädalaga 20 protsenti?

Nordea aktsia hind on lühikese ajaga kallinenud pea viiendiku võrra. Foto: Reuters/Scanpix

Soome OP panga juhtivanalüütik Antti Saari hindas Kauppalehtile antud intervjuus Nordea aktsia hinnatõusu põhjuseid ja väljavaateid. Olulised hetked peituvad oktoobris, kirjutab Soome väljaanne.

Nordea aktsia hind on viimastel nädalatel näidanud tõusutrendi. Viimase kuu ajaga on panga aktsia kallinenud pea 20 protsenti. Kui enamasti arvatakse, et põhjus tuleb paari nädala eest uue tegevjuhi Frank Vang-Jenseni ametisse määramisest, siis Saari sõnul peitub põhjus suuresti mujal.