Amazoni tegevjuht andmas lubadust saavutada Pariisi kliimakokkuleppes sätestatud eesmärgid kümme aastat enne tähtaega. Foto: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Amazon lubab saavutada süsininikuneutraalsuse 2040. aastaks

Amazoni tegevjuht ja suuromanik Jeff Bezos teatas neljapäeval toimunud pressiüritusel, et viib Amazoni süsinikuneutraalseks 2040. aastaks, mis oleks 10 aastat varem, kui Pariisi kliimakokkuleppes sätestatud, vahendab Reuters.

Üheks süsinikuneutraalsuse saavutamise viisiks on 100 000 elektrikaubiku tellimine firmalt, millesse Amazon on ise investeerinud. Tegemist on sõidukite disaini ja tootmise idufirmaga Rivian, millesse on lisaks Amazonile investeerinud ka Ford Motor.