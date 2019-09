Börs: kehvad uudised kaubanduskõnelustelt survestasid turge

New Yorgi börs. Foto: EPA

USA aktsiaturud alustasid päeva tõusuga, aga lõpetasid miinuses. Enne seda jäi Dow Jonesi ja S&P 500 indeksitel rekorditest vähe puudu. Kaubanduskõneluste osas tuli halbu uudiseid, kirjutab MarketWatch.

USA aktsiaturud hakksid langema just õhtul, kõige enam sattusid surve alla tehnoloogia ja tarbekaupade aktsiad. Nimelt ilmusid uudised, et Hiina kaubanduskõneluste delegatsioon tühistas oma plaani külastada Montana farme, mis pidi olema osa kõnelustest.

Dow Jonesi indeks kukkus 0,6 protsenti, 26 935 punktini. Standard & Poor’s 500 kaotas 0,5 protsenti ja lõpetas päeva 2992 punktil. Nasdaq Composite langes 0,8 protsenti.

Vahepeal kauples S&P 500 indeks ka 3021 punkti juures, kõigi aegade rekord on 3025,86 punkti, mis saavutati 26. juulil.

Täna ja eile on toimunud Hiina ja USA vahel kaubandusläbirääkimised, kus teemadeks on olnud põllumajandus ning intellektuaalsed varad, kirjutas Reuters. Üks osa Hiina delegatsioonist pidi külastama ka USA farme Montanas, aga täna selgus, et hiinlased otsustasid külastuse tühistada.

WTI toornafta odavnes täna 0,1 protsenti, Brent kallines 0,3 protsenti. Kulla hind tõusis aga 1,2 protsenti, 1516 dollarini untsist.