Sõnumid Saudi Araabiast muudavad naftakauplejad närviliseks

Abqaiqi naftatöötlemistehas pärast 14. septembri rünnakut. Foto: Amr Nabil / AP Photo / Scanpix

Paar päeva pärast rünnakuid Saudi Araabia naftatööstuse infrastruktuurile ütlesid Saudi Araabia ametnikud, et endine seisukord taastatakse väga kiiresti – mõne nädalaga. Teisiti arvajaid aga jagub.

Uudisteagentuurid, nagu Bloomberg ja Reuters, toovad välja, et rünnakute sihtmärkideks olnud objektide kahju on sedavõrd tõsine, et seab kahtluse alla rünnakute eelse olukorra kiire taastumise.