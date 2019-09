Leppelootus pani turud tõusma

Pärast eilset languspäeva asusid börsid tõusule.

Aasia börsid olid hommikul valdavalt plussis, Aasia Dow ja Hang Sengi indeks kerkisid 0,3%, Shanghai börs tervelt 0,8%. Bloomberg kirjutab, et põhjust tuleb otsida USA-Hiina kaubandussõjast: USA rahandusminister Steve Mnuchin teatas, et järgmisel nädalal on oodata kõrgetasemelist Hiina visiiti, mille käigus arutatakse kaubandustüli. Mõlemad riigid on viimase pooleteise aasta jooksul teineteisele sadade miljardite dollarite ulatuses lisatolle kehtestanud.