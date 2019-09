Reisifirma pankrot lõi hinnad lakke ja raputab paradiisisaari

Euroopa suurima reisifirma Thomas Cooki põhjaminek ähvardab tuua kaasa pankrotilaine kuurortpiirkondades ja võib mõjutada ka Eesti reisijaid.

Turismifirmade liidu juhi Merike Halliku sõnul on tulnud väga palju tagasisidet klientidelt, et Thomas Cooki pankrotti ära kasutades on teised reisikorraldajad asenduspakette pakkudes tõstnud hinnad isegi kolm korda kõrgemale. "Inglismaalt Rhodosele: kui Thomas Cooki pakett oli ostetud 280 naelaga, siis uue paketi ostmisel küsitakse juba 1000 naela," kirjeldas ta.